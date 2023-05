VIDÉO - 80 ans après, la lettre d'un soldat français arrive à destination

Cette histoire a surpris tout le monde. Il y a quelques semaines, Chris et Mondy retrouvent dans leurs affaires, chez eux en Belgique, une vieille lettre. En réalité, elle avait été envoyée depuis l'Allemagne vers la France par l'oncle de Chantal en 1943. "Il avait 21 ou 22 ans quand il a été enrôlé au Service du Travail Obligatoire (STO) et donc il était prisonnier en Allemagne ; il travaillait dans une ferme. Il remplaçait les Allemands qui étaient partis à la guerre", raconte Chantal. Le jeune homme écrivait en fait à ses parents pour leur donner des nouvelles. On peut remarquer l'effigie d'Adolf Hitler qui orne les timbres.

Le courrier est probablement arrivé jusqu'à sa destination à Armentières. Mais après, beaucoup de questions restent sans réponse. Comment s'est-il retrouvé 80 ans plus tard en Belgique chez ce couple de magiciens ? "Nous achetons du matériel pour nos tours de magie dans les brocantes, la lettre a dû se retrouver parmi des notices, c'est la seule explication", avance Christophe. Après avoir fait cette découverte, le couple de Belges a aussitôt posté un message sur les réseaux sociaux pour retrouver les origines de cette lettre. Après plus de 11.000 partages, un généalogiste flamand les a finalement guidés vers la famille de l'auteur. "On était vraiment impressionné de ça. On n'aurait jamais su que ça allait être si grand", admet Mondy.