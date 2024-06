Ce mercredi, de l’autre côté de la Manche, le roi Charles a présidé l’hommage aux vétérans qui sont partis du Royaume-Uni. Il n’a pas caché son émotion lors de son discours.

Le roi Charles, actuellement traité pour un cancer, a présidé mercredi les commémorations du Débarquement allié en Normandie, entouré de représentants politiques, anciens combattants et membres de la famille royale à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. "Alors que nous rendons grâce à ceux qui ont tant donné pour remporter la victoire dont nous jouissons aujourd'hui, engageons-nous une nouvelle fois à toujours nous souvenir, chérir et honorer ceux qui ont servi", a déclaré le roi devant une foule agitant des milliers de petits drapeaux britanniques. "C'est notre devoir de veiller à ce que les générations futures n'oublient pas leurs services et leurs sacrifices", a lancé le souverain britannique.

Les histoires de ces hommes du Débarquement étaient au cœur de la cérémonie britannique organisée mercredi. Le vétéran Roy Hayward, qui avait 19 ans lors de l'opération Overlord, a dit dans un discours poignant sur scène s'être toujours "considéré comme l'un des chanceux qui ont survécu". Ce soldat, amputé des jambes pendant la guerre, a voulu "honorer la mémoire et l'héritage" des hommes et femmes qui "ont mis leur vie entre parenthèse pour aller se battre pour la démocratie et pour ce pays".

À bord d’un navire britannique, le 6 juin 1944, Keith Whiting contribue à pilonner les positions de l’armée allemande. À 98 ans, il continue à participer à ces cérémonies. "J’ai cette médaille ici, c’est la Légion d'honneur française", explique-t-il à notre micro.

Portsmouth est un lieu symbolique, côté britannique. Le feu-vert du D-Day y était donné. "Portsmouth a été un lieu clé du D-Day. Beaucoup de soldats sont partis d’ici, et c’est important de les célébrer ici", salue la caporale Joanna Barnes, cheffe d’état-major de la Défense britannique. C’est un moment de souvenir pour les Britanniques qui lancent les commémorations de cet anniversaire si particulier.