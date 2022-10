92 morts en Iran : les femmes ne désarment pas

Comme vendredi, une jeune fille de 17 ans est morte. Sa famille était sans nouvelle depuis une manifestation dix jours plus tôt. Selon les autorités, elle aurait fait une mauvaise chute. Depuis la mort de Masha Amini, 22 ans, tuée pour un voile mal positionné, on recense 92 morts et au moins un millier de personnes sont arrêtées par la police, des femmes comme des hommes.