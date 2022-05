VIDÉO - À 103 ans, elle saute en parachute : le record du monde d'une grand-mère suédoise

Avec sa famille et ses amis qui l'attendaient sur l'aérodrome, Rut Larsson a effectué son saut à Motala, à 240 kilomètres au sud-ouest de Stockholm. Le duo a atterri en douceur, tandis que des assistants se sont précipités sur elle avec son déambulateur pour l'aider à se relever.

Elle a déclaré qu'elle aimait "le fait de glisser lentement vers le bas depuis le haut, je pense que c'est agréable".

Un représentant du livre Guinness des records était présent pour enregistrer le saut. Rut Larsson, qui a 103 ans et 259 jours, a battu le précédent record, détenu par une personne de 103 ans et 181 jours. Plus d'informations dans le sujet vidéo en tête de cet article.