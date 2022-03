A Kiev, les familles déchirées

À Kiev, c'est la panique pour les familles. Il faut s'enfuir le plus vite possible. Quand ceux qui partent sont terrifiés, les autres, les pères, aimeraient avoir tout le temps du monde. Ils restent pour se battre. En effet, le gouvernement ukrainien impose à tous les hommes adultes qui ont moins de 60 ans de prendre les armes. Sur le quai, on constate partout les mêmes scènes et le même courage : "nous restons pour défendre nos maisons".