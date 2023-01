À la découverte de la foire géante de Dallas

La State Fair of Texas, la plus grande foire des États-Unis accumule les superlatifs. Située au cœur de Dallas, pendant 24 jours, elle attire plus de 2,5 millions de visiteurs et génère un chiffre d'affaires de 100 millions qui augmente chaque année. Plus de 700 employés font vivre cette foire sur plus de 112 hectares. Tellement grande qu'elle dispose même d'un téléphérique.