À la rencontre des derniers pêcheurs nomades du Cambodge

Le reportage que vous allez voir maintenant, il ne sera plus possible de le tourner dans 15 ans. Le peuple que nous sommes allés filmer aura sans doute en grande partie disparue. Ce monde qui s'éteint, c'est celui des pêcheurs nomades du lac Tonlé Sap au Cambodge. Ces eaux qui étaient encore les plus poissonneuses au monde il y a 10 ans le sont beaucoup moins aujourd'hui. Elles sont souillées, polluées et ne permettent plus au village flottant, bâti à sa surface, de vivre dignement.