"À la table de Noël... des chaises vides" : le discours de Zelensky lors de ses vœux à sa nation

Charles III a loué l'esprit de solidarité et placé son espoir en celui-ci, pour surmonter les temps difficiles : "Je crois en cette capacité extraordinaire que chaque personne possède, toucher avec bonté et compassion la vie des autres et faire ainsi briller une lumière dans le monde qui l'entoure."

Mais ce 25 décembre marque aussi dix mois de guerre pour l’Ukraine. Et en ce jour, pas comme les autres, le président Zelensky a appelé ses soldats et le peuple tout entier à tenir face à l’armée russe, dans un discours teinté de musique et de bravoure. "À la table de Noël, le dîner n'est pas aussi savoureux et chaleureux, il y a des chaises vides tout autour, mais où que vous soyez, nous sommes ensemble aujourd'hui et nous ne manquerons jamais de courage et de détermination", a lancé le président ukrainien.