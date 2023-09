VIDÉO - À Lampedusa, comment les garde-frontières contrôlent des milliers de migrants

Des centaines de personnes sont bloquées à Lampedusa, et attendent leur tour pour être enregistrées par les autorités. L'île italienne, qui peut normalement accueillir 400 exilés, en a vu arriver environ 8500 cette semaine. "On a eu plus de 6000 personnes dans le centre. On n’avait pas le temps de faire toutes les procédures d’enregistrement", témoigne Francesca Basile, de la Croix-Rouge italienne.