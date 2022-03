À Lviv, les derniers départs des Français

Les derniers instants avant de se dire au revoir. Nathalie et sa fille Marie sont Ukrainiennes. Elles retournent en Haute-Garonne, où elles vivent depuis deux ans, en laissant derrière elles Dimitri, l’aîné. "Elles partent en France. Moi, je reste ici, parce que j’ai 26 ans et je dois combattre les Russes. Je pense qu’on va les battre et ça sera terminé", affirme celui-ci.