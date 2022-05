À Marioupol, les pro-russes défilent pendant que les combats continuent

Il n'y a pas toujours d'électricité à Marioupol, pas d'eau, tout juste quelques puits. Dans les rues, nos envoyés spéciaux ont rencontré de nombreuses personnes âgées qui ne voulaient pas partir, comme ces trois grands-mères qui s'entraident. "Nous avons survécu, Dieu merci ! Mais on ne sait pas comment vivre. C'était une belle ville Marioupol. On avait tout : les grandes avenues, les fleurs, les roses. On avait tout et il n'y a plus rien maintenant", a dit l'une d'elles.