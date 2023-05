REPORTAGE - À San Francisco, l'errance des accros aux drogues dures en plein cœur de la ville

San Francisco, ville hippie par tradition, est désormais le point de ralliement des accros aux drogues dures. Comme Carter, la vingtaine, venu en début d’année de Chicago, à 3000 kilomètres de là. "À San Francisco, la ville vous donne une indemnité automatique de 700 dollars par mois gratuitement et il y a aussi les refuges. Mais le vol et la revente, c’est vraiment ce qui alimente notre addiction", explique le jeune homme, avant de glisser, en souriant : "Bon allez, je vais me défoncer et profiter du reste de ma journée."