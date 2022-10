VIDÉO - À Taïwan, les salades "bio" sont cultivées et vendues dans le métro

Située dans la station Nanjing-Fushing de la capitale Taipei, la ferme hydroponique "Metro Fresh", d'une superficie de 40 mètres carrés, fait pousser des laitues sous un éclairage LED dans un environnement stérile afin d'éliminer l'utilisation de pesticides et d'herbicides, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

L'agriculture verticale en intérieur, également connue sous le nom de "fermes intelligentes", est de plus en plus populaire, car les jeunes de l'île hésitent de plus en plus à entrer dans le monde agricole. Les fermes intelligentes nécessitent moins de

main d'œuvre. Elles utilisent la technologie pour augmenter les rendements et atténuer les fluctuations météorologiques.

La production sert à la fabrication de salades vendues aux voyageurs.