Abolition de la police des mœurs : le régime iranien a-t-il vraiment cédé face aux protestations ?

La communication est importante, elle semble marquer un début de recul des autorités. Mais elle laisse méfiant les protestataires et activistes habitués à la brutalité. Depuis deux mois et demi, de 300 à près de 450 morts, selon les sources et des milliers d'arrestations. Cette semaine, Mehran Samak, 27 ans, a été enterré après avoir été tué par la police. Comme de nombreux Iraniens, depuis sa voiture, il avait manifesté sa joie de l'élimination de l’équipe nationale de la Coupe de monde de football en signe de défi. Car la rébellion a très vite dépassé la question du voile islamique.