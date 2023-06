VIDÉO - Aux États-Unis, un Boeing 717 avec 96 passagers à bord termine le nez sur le tarmac

Des photos de l'avion circulant sur Twitter montrent l'appareil incliné vers l'avant, le nez touchant la piste par le dessous. Un toboggan gonflable a été déployé à l'entrée avant de l'avion pour permettre aux passagers de descendre. La compagnie aérienne a présenté ses excuses à ses clients dans un communiqué publié sur son site internet. "Nous apprécions le fait qu'ils aient laissé leurs bagages et leurs effets personnels pour permettre une évacuation rapide et sûre, et nous nous efforçons de leur rendre ces effets. Nous continuons à apporter notre soutien personnalisé à ces clients", écrit Delta Airlines.

Son PDG Ed Bastian a exprimé dans un message publié sur le réseau social LinkedIn sa gratitude aux membres de l'équipage et a présenté ses excuses aux passagers. "Nos équipages s'entraînent intensivement pour faire face à des situations comme celle-ci et je suis fier du professionnalisme dont ils ont fait preuve pour poser l'avion en toute sécurité. À nos clients à bord, sachez que votre sécurité est notre priorité numéro 1 - toujours", a assuré le dirigeant. La cause de la défaillance du train d'atterrissage fait toujours l'objet d'une enquête, selon WCNC Charlotte.