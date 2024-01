VIDÉO - Un avion bombardier d'eau s'écrase en pleine manœuvre sur une autoroute au Chili

Un avion bombardier s'est écrasé sur une autoroute au Chili après avoir heurté des câbles électriques. Le pilote de l'avion est décédé dans le crash et au moins quatre personnes ont été blessées au sol.

Les images sont impressionnantes. Un avion bombardier d’eau s’est écrasé ce lundi 15 janvier au Chili, alors qu’il luttait contre un incendie de forêt à Talca, dans le centre du pays. Sur ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, un aéronef, un Thrush S-2R-T660 de la compagnie Air Andes, est visible en train de voler à basse altitude pour effectuer une manœuvre de largage d’eau, avant de heurter des lignes électriques puis de s’embraser. Au moins quatre personnes ont été blessées au sol, selon les autorités qui ont annoncé qu'une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes de l’accident.

Le pilote tué dans l'accident

Fernando Solans, le pilote espagnol qui se trouvait à bord de l'avion, a été tué dans le crash, a déclaré la Société nationale forestière (Conaf) du Chili. L'aviateur de 58 ans était "chef pilote en Espagne et avait beaucoup d'expérience", a déclaré son directeur général, Christian Little Cárdenas. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a réagi dans un message publié sur le réseau social X. "J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Le consulat d'Espagne travaille déjà au rapatriement de son corps dès que possible", a-t-il écrit.