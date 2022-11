VIDÉO - Accident d'avion en Tanzanie : un nouveau bilan fait état de 19 morts

Le commissaire régional Albert Chalamila a précisé que 43 personnes, dont 39 passagers (38 adultes et un enfant selon la compagnie), les deux pilotes et deux membres d'équipage, étaient à bord du vol PW494 parti de Dar es Salaam, la capitale économique, jusqu'à Bukoba, une ville située au bord du lac, le plus grand en Afrique et celui où le Nil prend sa source.

"À l'heure où nous parlons, nous avons réussi à sauver 26 personnes qui ont été évacuées vers un hôpital", a ajouté M. Chalamila, en soulignant que "l'opération de sauvetage est toujours en cours". Selon lui, l'avion en cause serait un ATR 42. Ce modèle est fabriqué par la société franco-italienne ATR et assemblé à Toulouse dans le sud de la France.