VIDÉO - Accident de téléphérique en Turquie : une opération de sauvetage très périlleuse au-dessus du vide

Le pylône d’un téléphérique s’est effondré vendredi 12 avril, provoquant la mort d’une personne. L'accident s'est produit au-dessus de la ville touristique d'Antalya, dans le sud de la Turquie. Découvrez les images impressionnantes capturées après et même pendant l'accident.

Suspendus au-dessus du vide. Vingt-neuf passagers du téléphérique de Sarisu-Tünektepe sont encore coincés, ce samedi, dans le sud de la Turquie. L'accident est survenu la veille à 17h30, sur les hauteurs de la grande station balnéaire d'Antalya. Un pylône s'est effondré, percutant une des cabines, et faisant ensuite chuter ses passagers dans un secteur rocheux. Dans une des cabines, des jeunes femmes se filmaient à cet instant précis, comme on peut le découvrir dans la vidéo en tête de cet article.

Technique de la "grappe"

Au moins dix personnes se trouvaient à l'intérieur de la cabine effondrée. L'une d'entre elles est morte, et plusieurs ont été blessées. La zone étant extrêmement escarpée, il est impossible d'évacuer les victimes par la route. Seule solution : user de la technique de la "grappe", aussi appelée "aérocordage", pour les hélitreuiller avant de les transférer vers l'hôpital.

137 passagers répartis dans 19 cabines ont pu être évacués depuis vendredi soir, tandis que 29 attendent encore d'être secourus, a indiqué samedi le gouvernorat d'Antalya. Huit hélicoptères et plus de 600 secouristes ont été dépêchés sur les lieux. L'opération est extrêmement délicate. Plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, les sauveteurs doivent aller chercher les rescapés, cabine par cabine, avant de les redescendre à l'aide de cordes. Le gouvernement précise qu'une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les causes de l'accident.