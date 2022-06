Accident de train en Allemagne : un déraillement meurtrier

Les secours sont arrivés rapidement et en très grand nombre. Ils sont même aidés par leurs collègues autrichiens situés derrière la frontière toute proche. Le train, très fréquenté selon la police locale, assurait la liaison Garmisch-Partenkirchen en Bavière. En temps normal, c'est un trajet d'une heure et dix minutes et de 80 km. Mais après sa gare de départ, il n'en a parcouru que deux kilomètres environ jusqu'à un virage situé dans la commune de Burgrain.