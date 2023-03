VIDÉO - Accident de trains en Grèce : les images glaçantes de la collision meurtrière

Les wagons calcinés, empêtrés dans un enchevêtrement de pans de métal et de fenêtres brisées, sont les témoins de la brutalité de la collision et de l'incendie qui s'en est ensuivi. L'un des wagons, blanc avec une bande de couleur bleue et rouge, était complètement broyé, rendant l'intervention des sauveteurs particulièrement difficile, note l'AFP. "L'opération pour libérer des personnes piégées est en cours et se déroule dans des conditions difficiles, en raison de la gravité de la collision entre les deux trains", a confirmé le porte-parole des pompiers.