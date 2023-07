New York : une grue s'effondre partiellement sur un immeuble de Manhattan

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que l'incident aurait pu être "bien pire". "Nous avons été extrêmement chanceux ce matin", a-t-il déclaré à des journalistes. Selon Joseph W. Pfeifer, chef-adjoint des pompiers de New York, plus de 200 pompiers et secouristes ont été mobilisés sur les lieux de l'accident. Les autorités indiquent par ailleurs que le bâtiment qui a été touché par la chute de la grue va être examiné afin de s'assurer que sa structure n'a pas été endommagée. En 2016, une grue s'était effondrée à Manhattan lors d'un épisode de vents violents et de neige, tuant une personne.