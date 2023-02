Un deuxième ballon espion chinois détecté, annonce le Pentagone

Nouveau rebondissement dans l'affaire du ballon espion chinois. Un deuxième objet volant a été détecté, cette fois au-dessus de l'Amérique latine, a annoncé le Pentagone. Ni sa localisation, ni la direction qu'il emprunte, n'ont été précisées.

La veille, les Etats-Unis avaient annoncé la présence d'un premier ballon "espion" chinois dans leur espace aérien. L'engin se trouvait vendredi après-midi "au-dessus du centre des Etats-Unis" à quelque 18.000 mètres d'altitude, a indiqué le porte-parole du Pentagone Pat Ryder, et se dirige vers l'Est. Selon les médias américains, il aurait survolé les îles Aléoutiennes dans le nord de l'océan Pacifique, puis a traversé l'espace aérien canadien, avant d'entrer aux Etats-Unis il y a environ deux jours. Le Pentagone dit n'avoir aucun doute sur sa provenance et son usage à des fins d'espionnage.

Pékin a reconnu qu'il s'agissait d'un de ses appareils, mais assure qu'il s'agit d'un "aéronef civil, utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques". Il aurait "dévié de sa trajectoire" à cause du vent, affirme un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué vendredi.