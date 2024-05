Après avoir été reconnu jeudi coupable dans l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump s'est exprimé pour la première fois ce vendredi. L’ancien président américain a estimé qu'il s'agit d'"un procès truqué" lors d'une conférence de presse depuis la Trump Tower, à New York.

Au lendemain de son verdict historique de culpabilité à New York, Donald Trump a fustigé un procès "très injuste" depuis son gratte-ciel de Manhattan. Dans un discours décousu de plus de 30 minutes, le milliardaire s'est lancé dans une diatribe, accusant notamment le président sortant, Joe Biden et sa "bande", d'être des "malades" et des "fascistes" responsables de ses déboires judiciaires. "S'ils peuvent me le faire, ils peuvent le faire à tout le monde. Ce sont des gens malveillants, des gens malades", a-t-il lancé en faisant encore une fois référence à ce procès "truqué". Il poursuit : "Nous n'avons jamais vu un juge aussi partial, mais malheureusement, je ne peux pas en parler (...) On me bâillonne".

"Un délit, pas un crime"

L'ancien président, qui n'a pas pris la parole pendant son procès, a assuré avoir "voulu témoigner". "Mais il paraît qu'il ne faut jamais témoigner. Si vous dites quelque chose de mal, ils vous attaquent pour parjure", a-t-il lancé. Donald Trump a également affirmé que les témoins qui se sont exprimés sont "vicieux" et que leurs motivations sont politiques : "Ça n'a rien d'une affaire, c'est de la politique." Concernant "les témoins qui étaient de notre côté", "vous avez vu ce qui est arrivé, ils ont été littéralement crucifiés", a encore estimé l'ancien chef d'État.

"Rien de ce qui a été fait au sujet de l'affaire n'était illégal (...) aucun crime n'a été commis", s'est par ailleurs défendu l'homme politique. "Falsifier des documents comptables, ce n'est qu'un délit, ce n'est pas un crime." Il a précisé qu'un comptable avait à son insu "écrit des dépenses légales en dépenses juridiques". "Il ne s'agit pas d'immobilier. Voilà ce qu'ils appellent une falsification. Ça a l'air tellement mal", a-t-il lâché.

Donald Trump a aussi confirmé ce qu'avait déjà annoncé son avocat ce jeudi : "Nous allons faire appel de cette arnaque",

a assuré l'ancien président qui aspire à retourner à la Maison-Blanche, lors de ce discours décousu, sans prompteur et souvent très agressif.

Si le verdict de culpabilité de Donald Trump est historique, cela ne l'empêche pas de concourir pour l'élection présidentielle, et son impact sur le scrutin reste difficile à prédire. Jusqu'ici, les sondages donnent Joe Biden au coude-à-coude avec Donald Trump, voire le démocrate distancé dans certains États clés. Et ce verdict "ne va probablement pas faire bouger beaucoup de votes", prédit Keith Gaddie, politologue à l'université TCU au Texas. Mais pour des scrutins "particulièrement serrés, cela pourrait faire basculer les choses d'un côté à l'autre".