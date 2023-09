Cinq Afghanes menacées par les talibans évacuées vers la France

"Selon les consignes données par le président de la République, une attention toute particulière est portée sur des femmes prioritairement menacées par les talibans parce qu'elles ont eu des positions importantes dans la société afghane (...) ou des contacts étroits avec les Occidentaux. C'est le cas des cinq femmes qui arrivent aujourd'hui", selon Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) à nos confrères de l’AFP.

Après leur arrivée, ces femmes bénéficieront d’abord d’une place dans un centre de "transit" en région parisienne, feront leur demande d’asile puis seront orientées vers des hébergements "de longue durée". "Merci @gouvernementFR de montrer que c’est possible donc. Prochaine étape : sortir du compte-goutte pour mettre en place un véritable SAS humanitaire à l’attention de ces #afghanes en fuite et coincées dans les pays voisins", a réagi Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d’Asile, sur Twitter. Depuis deux ans en Afghanistan, le retour au pouvoir des talibans marque aussi celui d’une application ultra-rigoriste de l'islam, malgré les promesses faites en août 2021. Et donc d'une série d'interdictions pour les femmes dans le pays.