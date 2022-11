VIDÉO - Afghanistan : les talibans interdisent les parcs de Kaboul aux femmes

Jusqu’ici, le régime islamiste fondamentaliste avait "seulement" différencié les horaires et jours d'entrée pour les hommes et les femmes afin qu'ils ne se croisent pas dans les parcs d'attractions et jardins publics. Mais face à la violation de ces règles, le très actif ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice (MPVPV) a durci le ton et leur en a interdit l'entrée, tout simplement.