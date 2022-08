Mort d'Ayman al-Zawahiri : quel est ce missile secret "ninja" qui a tué le chef d'Al-Qaïda ?

Une précision presque millimétrique. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été abattu dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet, par un tir de drone américain, dans sa résidence d'un quartier huppé de Kaboul, en Afghanistan. "Justice a été rendue, et ce dirigeant terroriste n'est plus", a annoncé, lundi 1er août, le président Joe Biden lors d'une courte allocution télévisée depuis la Maison Blanche. Le résultat d'années de traque, de mois de repérage et d'un tir chirurgical.

Selon le scénario de l'opération, menée par la CIA, l'Égyptien de 71 ans, qui avait pris la tête de l'organisation terroriste en 2011, à la mort d'Oussama Ben Laden, a été repéré et pris pour cible par "un aéronef sans pilote". "Deux missiles Hellfire (ont été tirés sur) Ayman al-Zawahiri", a raconté dans la soirée un haut responsable américain, sous couvert d'anonymat. Sortie sur le balcon de sa maison sécurisée, en plein centre de la capitale afghane, l'ancienne éminence grise du leader djihadiste, considérée comme l'un des cerveaux des attentats de Londres, le 7 juillet 2005, et du 11-Septembre, "a été tuée".