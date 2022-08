VIDÉO - Afghanistan : un an après l'arrivée au pouvoir des Talibans, le pays s'enfonce dans la crise

Ils s'étaient emparés de la capitale afghane l'été dernier, à la mi-août. Un an après, les Talibans y sont toujours, omniprésents dans les rues et au milieu des habitants, qui vivent sous leur surveillance continue. Cheveux longs, barbe fournie, ils patrouillent, arme à la main, entre les bâtiments cubiques, gris et beiges, nichés au milieu de paysages arides. Leur priorité reste la sécurité et leur ennemi plus que jamais Daech, le groupe djihadiste qui multiplie les attentats meurtriers dans le pays. Le dernier en date a frappé un quartier escarpé de Kaboul, quelques jours plus tôt.

"On observe toutes les voitures, et si on remarque quelqu'un qui a l'air suspect, on l'arrête et on vérifie tout", explique un Taliban, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Avec la crosse d'un fusil contre l'épaule, il est posté à un carrefour très passant du centre-ville, bordé d'étalages. "On fait aussi attention aux engins explosifs qui peuvent être cachés tout autour", poursuit-il. Rien n'échappe à leur vigilance, assurent les combattants. Mais la survie des Afghans au quotidien, elle, n'est pas leur première préoccupation.