VIDÉO - Les images de l'impressionnante explosion en plein cœur de Johannesburg

Plus tard dans la nuit, la compagnie a annoncé avoir détecté "une petite fuite" sur une conduite secondaire, mais estimé que cette "fissure dans le tuyau a été causée par l'effondrement de la route" et non l'inverse. Par ailleurs, "une ou deux bouches d’égout ont explosé et une substance blanche semblable à un gaz s'échappe de ces ouvertures", a affirmé Egoli gas.

Des témoins ont évoqué des odeurs chimiques et des échappées de vapeur, mais les autorités n'avaient pas d'autre information à communiquer dans l'immédiat. Les enquêteurs continuent à "rechercher la source" de l'explosion, a affirmé jeudi Panyaza Lesufi, Premier ministre provincial.

Le périmètre reste en place et la police éloigne les passants ou les curieux qui s'approchent de la scène, afin de "permettre aux experts de faire leur travail" et assurer la sécurité publique, a expliqué le chef de la police pour la province, Elias Mawela. "Il s'agit de maintenir la scène intacte" pour les enquêteurs, a-t-il expliqué, mettant en garde aussi contre les risques d'une explosion secondaire.