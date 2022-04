Afrique du Sud : les inondations font des centaines de victimes

Le barrage de Shongweni n'avait visiblement pas été construit pour résister à pression. Il a littéralement cédé. Dans le bidonville de Mega City, la pluie a enfin cessé. Mais les habitants sont livrés à eux-mêmes et toujours traumatisés. Le bilan provisoire s'élève déjà à 400 morts et plus de 40 000 sinistrés. Les secours tentent de s'organiser pour rechercher les disparus. Mais la boue et les routes détruites compliquent leurs tâches.