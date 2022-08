Al-Qaïda : comment les Américains ont éliminé leur chef

Le Pentagone surnomme ce missile "Ninja" pour sa précision et sa rapidité. Selon Ronald Marks, ancien agent de la CIA, ce missile est l'équivalent d'une arme de sniper. On n'a pas besoin de tout faire exploser, le but est de faire le moins de victimes collatérales possibles. Rappelons qu'Ayman al-Zawahiri était derrière les pires attaques commises contre les intérêts américains. Al-Qaïda se retrouve désormais sans leader.