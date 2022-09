Alcool : le Japon veut faire boire les jeunes

En 25 ans, au pays du soleil levant, la consommation d'alcool par habitant est passée de 100 litres à 75 litres par an. Moins de vente, donc moins de recette pour l'État. Depuis 1980, l'État a vu le montant de ses taxes sur l'alcool diviser par trois. Alors, le fisc japonais veut renflouer les caisses. Traditionnellement, on buvait entre collègues et même avec son patron. Et faire boire plus les jeunes est donc un message à contre-courant.