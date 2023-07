Alerte maximale en Grèce : le pays confronté à de nouveaux départs de feu

Ils évacuent leurs bêtes à la hâte, alors que les flammes dévorent tout sur leur passage. Des incendies filmés la nuit de mercredi ici sur l'autoroute. Les flammes progressent au plus près des automobilistes. Le Volos et sa région, jusqu'ici épargnés, ont à leur tour connu une succession de départs de feu. Autour du port, où les hélicoptères se ravitaillent, du centre-ville aux zones industrielles, les secours peinent à être sur tous les fronts. "Malheureusement, le feu s'est propagé à cause du vent. Il y a eu des départs un peu partout dans la région de Volos, même en ville près du Stade", se désole un pompier.