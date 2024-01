VIDÉO - Tsunami au Japon : les premières images après le séisme

Un puissant séisme de magnitude 7,5, suivi de répliques, a touché le centre du Japon, lundi 1ᵉʳ janvier, poussant les autorités à déclencher une alerte au tsunami. Les premières vagues de 1,2 mètre de haut ont commencé à déferler sur les côtes japonaises, comme le montre la vidéo ci-dessus tournée au porte de Wajima.

Le Japon en état d'alerte. Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,5, suivi d'une série de 20 séismes d'une magnitude supérieure à 4, a touché le centre de l'archipel nippon, lundi 1ᵉʳ janvier. Les secousses ont fait trembler la péninsule de Noto, dans le département d'Ishikawa, vers 16h10 (8h10, heure française), et ont été ressenties à Tokyo et dans toute la région du Kanto. L'intensité de ces événements sismiques a poussé les autorités japonaises à déclencher une alerte au tsunami et à ordonner aux habitants de quitter les zones côtières pour aller se réfugier sur les hauteurs.

Les premières vagues du tsunami, causé par cette myriade de séismes, ont commencé à déferler sur les côtes. D'une hauteur de 1,2 mètre, elles se sont abattues sur le port de Wajima, dans la péninsule de Noto à la pointe nord du département d'Ishikawa, à 16h21 (8h21, heure française), selon la Japan Meteorological Agency, l'agence météorologique japonaise.

Des vagues de cinq mètres attendues

Mais ces vagues ne devraient être qu'un début : des vagues de plus de cinq mètres de haut pourraient déferler sur la zone concernée dans les prochaines heures. "De dangereuses vagues de tsunami (...) sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre, le long des côtes du Japon", a prévenu de son côté le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC).

Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon demeure hanté par le souvenir du terrible séisme de magnitude 9,0 suivi d'un tsunami géant du 11 mars 2011 sur les côtes nord-est de l'île de Honshū. Cette catastrophe, qui avait entraîné l'accident nucléaire de Fukushima, le pire depuis celui de Tchernobyl en 1986, avait fait quelque 20.000 morts et disparus.