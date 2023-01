Algérie : Macron explique pourquoi il n'a "pas à demander pardon"

"Le mot romprait tous les liens". Emmanuel Macron a estimé ce mercredi qu'il n'a "pas à demander pardon" à l'Algérie pour la colonisation. Dans un entretien au Point, le président espère cependant accueillir son homologue Abdelmajid Tebboune en France en 2023 pour poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays.

"Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romprait tous les liens", explique-t-il dans un long entretien avec l'écrivain algérien Kamel Daoud publié mercredi soir. "Le pire serait de conclure : 'On s'excuse et chacun reprend son chemin'", dit-il. "Le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte", poursuit-il. "C'est, bien au contraire, soutenir que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, de l'impardonnable", souligne-t-il.