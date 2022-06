Allemagne : des mesures chocs contre une inflation historique

Une autre mesure radicale a été prise pour soulager toute la population, un simple abonnement mensuel à 9 euros pour voyager dans tous les bus, les métros et tous les trains régionaux du pays. Il coûte 86 euros en temps normal. "D'habitude, je ne prends jamais d'abonnement. Mais là, c'est vraiment rentable. Et en plus, j'utiliserai moins ma voiture. C'est une super idée", confie une femme.