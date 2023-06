VIDÉO - Violences faites aux femmes : l'étude accablante qui choque l'Allemagne

Plus de 115.000 femmes ont été victimes de violences conjugales en 2021, selon les données de la police fédérale. Au total, 301 femmes ont été tuées par leur partenaire actuel ou ancien en 2021. L'année dernière, le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, avait déclaré qu'il ferait pression pour que des changements juridiques punissent plus sévèrement la violence à l'égard des femmes, affirmant que de tels actes ne devaient pas être minimisés en tant que "tragédies privées". "Les violences basées sur le genre doivent être nommées comme telles et punies avec la sévérité nécessaire", avait-il alors enjoint.