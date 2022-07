Alpinisme : embouteillage au sommet du K2

Cette année, 1 400 alpinistes étrangers ont déposé une demande de permis pour escalader le K2. Aussi, 370 vont s'élancer cette année. Ce regain d'intérêt réjouit évidemment les autorités du pays. Néanmoins, elle reste l'une des montagnes les plus techniques et les plus dangereuses du monde. D'ailleurs, un quart des alpinistes qui ont tenté son ascension y ont perdu la vie.