Dans le nord-est de l'Italie, des pluies diluviennes ont provoqué de fortes crues. Trois étudiants ont été pris au piège par la montée des eaux, comme le montrent des images diffusées dans le 13H de TF1. Deux corps ont été retrouvés, mais une troisième personne est encore recherchée.

La séquence, filmée par un riverain, est bouleversante. Dans la région d'Udine, dans le nord-est de l'Italie, trois jeunes gens, deux filles et un garçon, âgés de 20 à 25 ans selon La Stampa, ont été piégés vendredi 31 mai par la montée soudaine de l'eau de la rivière Natisone, dans le village de Premariacco, alors qu'ils se trouvaient sur un rocher au milieu du cours d'eau, lequel était, selon la presse italienne, bien plus calme à leur arrivée. Ce dimanche matin, deux corps ont été retrouvés, tandis que la troisième personne était toujours portée disparue.

Sur les images amateur rassemblées dans la vidéo ci-dessus, on peut voir les trois amis debout, accrochés les uns aux autres, dans une tentative désespérée de résister au courant. Leur seul espoir était d'être secourus par la grue et les cordes des pompiers. Les trois jeunes ont toutefois été emportés par le courant : on aperçoit leurs silhouettes au milieu des flots tumultueux, avant que l'une d'entre elles ne disparaisse sous l'eau.

Une crue soudaine et violente

Le village de Premariacco était placé en alerte jaune crues et inondations après le passage de pluies diluviennes. La plage de la rivière est interdite d'accès pour ses crues imprévisibles. La preuve avec la photo des trois amis prise quelques minutes avant leur disparition, sur laquelle on les voit se promener au bord du cours d'eau au niveau encore bas. Comme le précise La Stampa, la crue de la rivière a été très rapide. Alors que le débit de l'eau n'était encore que de 20 m³ par seconde à 11h30, il était de 135 m³ à peine plus d'une heure après, bloquant le groupe d'amis sur le rocher au milieu du courant où ils avaient pris position.

Sur son compte Facebook, Michele De Sabata, le maire du village de Premariacco, a assuré que les trois jeunes personnes sont "entrés sur la plage alors à sec" et sous le soleil, avant d'être entourées par les eaux violentes. "S'ils avaient connu la rivière et l'endroit, ils se seraient enfuis. Malheureusement, ce n'était pas le cas", a-t-il ajouté, précisant que les jeunes gens n'ont pas eu le temps de s'échapper avant que l'eau ne les encercle très rapidement. Comme le souligne le quotidien italien Il Messaggero, qui cite un riverain, le niveau de l'eau s'est élevé de manière exceptionnelle en quelques minutes, empêchant les pompiers d'intervenir directement auprès des jeunes victimes.

Depuis deux jours, le pays était suspendu aux recherches des secours. Deux hélicoptères, des drones ainsi que des dizaines de plongeurs ont été mobilisés pour arpenter la zone.