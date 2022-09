Amaury Guichon, un Français génie du chocolat à Las Vegas

Et que dire de cette girafe ? 2,5 mètres de haut. Presque 10 millions de personnes ont visionné sa fabrication sur Instagram. Ces incroyables sculptures ont permis à Amaury Guichon de devenir le pâtissier français le plus suivi sur les réseaux sociaux. Plus de 9 millions d’abonnés contemplent ses créations chaque fois plus surprenantes.