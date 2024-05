Originaire du Minnesota, il n’avait que 21 ans quand son unité est arrivée sur les plages normandes pour libérer la France des Nazis. Depuis quatre ans, le centenaire fait le récit de ces moments d’histoire sur les réseaux sociaux où il est suivi par plus de 800.000 passionnés. Il sera en Normandie la semaine prochaine pour célébrer le 80ᵉ anniversaire du Débarquement.

Les internautes le connaissant sous le nom de Papa Jake. Il a suffi d’une vidéo pour faire de Jake Larson une de ses stars dont les réseaux sociaux raffolent. Sauf que le centenaire n’a rien à vendre, si ce n’est son incroyable histoire. Ce natif du Minnesota, dans le Midwest américain, n’avait que 21 ans quand il a débarqué sur les plages normandes le 6 juin 1944 avec les troupes américaines. Une opération qu’il a même aidé à préparer dans le plus grand secret. Six ans plus tôt, il a menti sur son âge pour pouvoir intégrer la Garde nationale.

Ce sont eux qui méritent les honneurs, ils ne sont plus là Jake Larson à propos de ses amis morts au combat

Pour les 76 ans du D-Day en 2020, sa petite-fille McKaela se décide à partager un peu de ses souvenirs sur TikTok pour combler l’annulation des célébrations à cause de la pandémie. Elle publie des photos d’époque, mais aussi des clichés plus récents pris l’année précédente. Jake Larson y retrouvait la Normandie pour la première fois depuis plus de sept décennies. Son montage d’une minute devient rapidement viral pour atteindre plus de 600.000 vues. En commentaires, ils sont nombreux à demander à ce que le vétéran ouvre son propre compte.

Quatre ans plus tard, Papa Jake régale plus de 800.000 abonnés avec ses récits de guerre, dont il a également fait un livre, L’homme le plus chanceux du monde. Ne lui dites surtout pas qu’il est un héros. Le centenaire préfère rendre hommage aux camarades de son unité dont il est aujourd’hui le seul survivant. "Ce sont eux qui méritent les honneurs, ils ne sont plus là. C’étaient des enfants, tout comme moi. Je m’en suis sorti parce qu’ils ont donné leur vie pour me mettre sur le chemin pour rentrer à la maison. N’oublions jamais ça. J’ai toujours été reconnaissant envers eux", note-t-il dans une vidéo annonçant son retour en Normandie.

Le 6 juin, il sera de retour à Omaha Beach pour saluer "tous ceux qui ont donné leur vie". Un voyage qu’il fera avec sa petite-fille et qui sera évidemment documenté sur son compte TikTok.