Après cinq jours d'espoir, le Maroc pleure Rayan

C'est le roi Mohammed VI qui a appris la nouvelle de la mort de Rayan aux Marocains, après avoir appelé ses parents. C'est un pays tout entier et bien au-delà qui s'est uni derrière la famille du garçon et les efforts des sauveteurs. Un espoir nourrit jusqu'au bout de chants et de prière, jusqu'à ce que les sauveteurs, peu avant 22 heures samedi soir, remontent avec le corps sans vie de l'enfant.