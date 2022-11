Après des frappes russes, 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité

Alors qu'un froid intense est en train de s'abattre sur Kiev, la consommation d'électricité augmente et fragilise encore un peu plus les systèmes électriques. Les restrictions s'intensifient chaque jour. "Je compte acheter un générateur, c'est un objet très populaire ici, on ne peut pas en trouver si facilement et je n'ai pas eu le temps d'en acheter cet été. Maintenant, il n'y en a plus", explique cet habitant.

Le président Volodymyr Zelensky estime que plus de 10 millions d'Ukrainiens sont actuellement privés d'électricité. Les habitants de Kiev s'attendent à l'un des hivers les plus difficiles jamais endurés. "Oui, ça rend la vie plus difficile, mais j'ai acheté des lampes de poche, des bougies, je me suis adaptée à cette réalité. Donc tout va bien. Nous allons survivre à cet hiver", ajoute une habitante.