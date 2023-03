VIDÉO - Après l'ouragan Ian en Floride, la difficile reconstruction

Fort Myers beach était l’endroit branché, là où les touristes faisaient la fête. Aujourd’hui, entre deux ruines, un bar de plage subsiste malgré l’absence de murs et d’un toit. "Vous voyez, là, c’était la porte d’entrée et cette trace sur le sol en forme de L, c’était le bar. On faisait le service ici et juste là, il y avait une scène avec un groupe. On avait la meilleure musique live de tout Fort Myers beach", montre le propriétaire du bar, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.