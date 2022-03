Après la conquête russe, une ville portuaire de Marioupol anéantie

À l’entrée de Volnovakha, nous croisons ces soldats russes sur leur char, fiers et victorieux. Il y a quelques heures à peine, après d’intenses bombardements et des tirs d’artillerie violents, les Russes ont pris possession de cette ville. Chaque maison, chaque bâtiment est éventré. Volnovakha n’existe plus. La bataille a duré dix jours. Les forces ukrainiennes ont résisté. Leur chars était positionné entre les habitations. Nous découvrons des corps de soldats ukrainiens, gisant encore au sol.