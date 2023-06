VIDÉO - Après la destruction d'un barrage en Ukraine, la ville de Kherson partiellement inondée

Les combats continuent et on entend des bombardements au loin. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la centrale de Zaporijia, qui est située en amont du barrage, ne pourra plus pomper les eaux du Dniepr d’ici trois jours afin de refroidir ses réacteurs. Elle devra le faire dans des bassins d’urgence. La situation reste très précaire alors que la Russie et l’Ukraine continuent de s’accuser mutuellement de la destruction de ce barrage.