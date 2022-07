VIDÉO - Après le canular d'un passager, un vol EasyJet escorté par un avion de chasse

Du côté de la compagnie, un porte-parole d'EasyJet a confirmé que son vol EZY8303 "a été escorté par un avion militaire lors de son atterrissage à Minorque et a retardé le débarquement en raison de contrôles de sécurité préventifs". "La sécurité de ses passagers et de son équipage est toujours la priorité absolue d'EasyJet, et nous tenons à remercier les passagers pour leur compréhension", a-t-il ajouté.