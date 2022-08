REPORTAGE - Après son retrait total du Mali, l'armée française se redéploie au Niger

À Ouallam, à 80 km au nord de la capitale, des tentes ont été installées par les militaires français au début du mois de juillet.

Un camp de base spartiate pour 300 hommes de la légion étrangère. "Le but n'est pas vraiment de durer. On restera autant de temps qu'on nous le dira et surtout, ce sont les Nigériens qui nous diront quand est-ce qu'il faut partir ou bien si l'on s'installe plus", explique le capitaine Xavier du 2e régiment étranger d'infanterie.