Après le séisme, le Maroc débloque 11 milliards d'euros pour les zones affectées

Une enveloppe pour reconstruire le Maroc. Deux semaines après le séisme qui provoqué la mort de milliers de personnes, les autorités ont annoncé un budget de 11 milliards pour remettre le pays sur pieds.

La somme de 120 milliards de dirhams (environ 11 milliards d'euros), doit bénéficier à 4,2 millions d'habitants sur une période de cinq ans, a indiqué le cabinet royal dans un communiqué. Le programme porte notamment sur le "relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures", précise le texte, publié à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohammed VI. Il doit également permettre le "désenclavement et la mise à niveau des territoires" et encourager "l'activité économique" de ces régions, largement défavorisées.