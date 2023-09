VIDÉO - Après le séisme meurtrier, le Maroc montre sa solidarité avec les victimes

À l'intérieur de l'hôpital, il n'y a plus un siège de libre et les infirmières s'activent. Déjà 750 donneurs sont venus ce dimanche matin. Face à l'affluence de donneurs, l'hôpital avait même dû refuser des volontaires la veille, alors que 2000 personnes avaient donné leur sang. "C'est un bon signe et je suis convaincu que nous aurons suffisamment de stock dans les prochains jours.", estime Mahmoud Abu Gash, directeur de don de sang au Maroc. Une aide vitale dans le pays, où l'on compte déjà plus de deux mille personnes blessées à la suite du séisme.