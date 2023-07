VIDÉO - Après plusieurs mois de suspension, la police des mœurs de retour dans les rues iraniennes

La semaine dernière encore, sur des images tournées le 16 juillet 2023 à Téhéran, on apercevait de nombreuses Iraniennes qui continuaient de défier le pouvoir, cheveux au vent, sans hijab. Pourtant, le même jour, les autorités annonçaient à la télévision le retour de la police des mœurs, un organe chargé de contrôler la tenue des femmes dans les rues, et en particulier le port du voile. "Des patrouilles de police vont être déployées dans tout le pays pour lancer un avertissement aux femmes qui ignorent les conséquences de leur tenue et qui continuent à violer les règles", avait alors annoncé le général Saeed Montazer Al-Mahdi, porte-parole de la police iranienne.

Cette annonce intervient dix mois après le décès, le 16 septembre 2022, d'une jeune femme kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, arrêtée par cette même police qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Sa mort avait déclenché une onde de choc dans le pays, secoué plusieurs mois durant par des manifestations menées par le mouvement "Femme, vie, liberté", réprimé dans le sang par le pouvoir, faisant des centaines de morts et des milliers de prisonniers. Mise en cause par les protestataires, la police des mœurs avait en bonne partie disparu des rues ces derniers mois. Et les femmes étaient de plus en plus nombreuses à sortir la tête non couverte, notamment à Téhéran et dans les grandes villes.